В России могут ввести уголовное наказание за выдачу незаконного гражданства

В России могут ввести уголовное наказание за выдачу незаконного гражданства.

Такой проект закона 2 апреля будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия — За правду". Как заявил глава партии Сергей Миронов, наказание за совершение такого преступления будет составлять до пяти лет лишения свободы. Для группы лиц предложено наказание до семи лет заключения.

Как заявил депутат, в последнее время правоохранительные органы занялись наведением порядка с выдачей сертификатов, но до окончательного решения проблемы далеко. В преступных цепочках задействованы граждане, которые за определенную мзду устраивают "резиновые квартиры" и на нескольких десятках метров регистрируют большое количество мигрантов, сообщают "Известия".

Ранее МВД озвучило довольно противоречивые данные о незаконной миграции в России. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о том, что количество незаконных мигрантов в стране с начала года выросло на 40%. Но и в полтора раза выросло число депортированных из РФ мигрантов.