Индекс социального благополучия у россиян вырос на 12%

В России по состоянию на 1 января индекс социального благополучия россиян (средняя зарплата к средней стоимости жизни) за год вырос на 12%.

Об этом говорится в исследовании ФоРГО "Индекс социального благополучия. Топ-35". Из документа следует, что динамика данного индикатора в целом по стране с 2016 года на начало 2025 года не демонстрирует зависимость от внешних факторов (спецоперация, санкции), а показывает скорее ее отсутствие. Фиксируется устойчивая тенденция к неуклонному повышению данного индекса.

Среднемесячная заработная плата в целом по стране на начало года составила 128 тыс. 665 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она возросла на 24%, что и обусловило рост индекса социального благополучия.

Средняя стоимость жизни (фиксированный набор товаров и услуг без учета стоимости жилья и коммунальных услуг), по данным Росстата, за тот же период увеличилась с 21,5 тыс. до 23,8 тыс. рублей (+10,2%), сообщают "Известия".