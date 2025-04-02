02 Апреля 2025
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Рецидивисту, прикурившему от Вечного огня на Урале, дали три года "строгача"

Свердловский областной суд вынес очередной приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Андрей Глазачев обвинялся по девяти эпизодам нарушения административного надзора за осужденными, а также в реабилитации нацизма – осквернении символа воинской славы России. Сам он полностью признал вину.

Напомним, все случилось 30 июля прошлого года в Ревде. Пьяный мужчина находился в местном Парке Победы и прикурил сигарету от Вечного огня. После этого уралец присел на постамент, являющийся неотъемлемой частью символа воинской славы. Когда его задержали силовики, выяснилось, что он был многократно судим.

Обвиняемый в осквернении символа воинской славы России — Вечного огня в Ревде(2025)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ходе допроса уралец пояснил, что он осознавал, что Вечный огонь священен, но ему очень хотелось курить, а спичек или зажигалки под рукой не оказалось. Причастность к содеянному, помимо его показаний, была подтверждена записями с камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. С обвиняемым провели проверку показаний на месте, где он подробно рассказал о своих противоправных действиях.

Обвиняемый в осквернении символа воинской славы России — Вечного огня в Ревде(2025)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, полицейские сработали молниеносно и по "горячим следам" вычислили и задержали злоумышленника – им оказался местный житель, уже девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

"Его тело со стороны груди напоминает картинную галерею из татуировок в виде театральных масок, одна из которых улыбается, а вторая грустит. Под ними имеется надпись "Спаси и сохрани", а на руке изображен корабль с парусами. Крайнее наказание подозреваемый отбывал в тавдинской ИК-19, откуда освободился в октябре 2023 года. Данный гражданин злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни", - отметил полковник Горелых.

Сегодня, 2 апреля, рецидивисту вынесли приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд назначил ему три года колонии строгого режима. Также уралец лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением иных материалов, в том числе в интернете, на два года.

Недавно Свердловский облсуд вынес приговор жительнице Нижнего Тагила, которую также признали виновной в реабилитации нацизма – публичном осквернении символа воинской славы России. Решение суда оказалось довольно мягким. После этого приговор был обжалован прокуратурой.

А прямо сейчас рассматривается дело 19-летнего жителя Первоуральска, которого судят за реабилитацию нацизма в интернете. Сообщалось, что молодой человек признал вину.

Теги: Вечный огонь, Ревда, приговор, облсуд


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Ранее 26.12.2024 11:47 Мск Дело рецидивиста, прикурившего от Вечного огня в Ревде, направляют в суд. Расследование завершено
Ранее 31.07.2024 16:05 Мск Уральцем, прикурившим от Вечного огня, оказался многократно судимый рецидивист
Ранее 31.07.2024 10:27 Мск СК: прикуривший сигарету от Вечного огня в Ревде был пьян
Ранее 31.07.2024 08:33 Мск Прокуратура проверит сообщение о жителе Ревды, прикурившем от Вечного огня

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