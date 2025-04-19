Стали известны итоги первой добровольческой премии «ДОБРО 30»

Сегодня в Астраханской государственной филармонии состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «ДОБРО 30». Почетными гостями мероприятия стали участники СВО, представители власти, а также губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Ваш труд — это яркий пример патриотизма и гражданской ответственности. Благодарю каждого из вас за неравнодушие и за то, что вдохновляете всех присоединиться к волонтерскому движению и вершить добрые дела», — отметил глава региона.

За развитие добровольчества на территории Астраханской области губернатор вручил благодарственное письмо учредителю благотворительного фонда «ДОБРО 30» Иляне Шашиной.

Также Игорь Бабушкин выразил благодарность и вручил памятный подарок амбассадору премии Маргарите Лисовиной — заслуженной артистке ДНР, солистке Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна.

Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Кирилл Каюков отметил дипломами и памятными подарками победителей в номинациях для физических лиц, среди которых «Авто-леди года» Юлия Слепухина которая, несмотря на принадлежность к женскому полу, взяла на свои хрупкие плечи очень важную миссию. Юлия совершила 50 поездок в зону проведения спецоперации.

На рассмотрение экспертного совета, в состав которого вошли представители власти и общественных организаций, поступило более 160 заявок из всех уголков области. Были выбраны лучшие проекты в 21 номинациях — от помощи фронту до социальной поддержки семей бойцов. Победителем народного онлайн-голосования в номинации «Доброволец года» стала Ирина Елисова, набравшая 1912 голосов.

Цель премии поддержать деятельность волонтеров путем признания их заслуг. В рамках проекта был проведен ряд образовательных мероприятий, где добровольцы узнали о возможностях площадки ДОБРО.РФ. Более 50 представителей волонтерских движений зарегистрировались на ней, что расширило их возможности для развития.