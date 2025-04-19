В центре Екатеринбурга временно запретят движение электросамокатов

В ближайшее время в центре Екатеринбурга на несколько дней запретят движение самокатов. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

По его данным, это связано с проведением репетиции парада войск Екатеринбургского гарнизона. Запрет на парковку и движение электросамокатов будет действовать в границах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодежи. Нельзя будет прокатиться на самокате в следующие дни и часы: 30 апреля, 2 и 5 мая с 20:00 до 2:00, 7 мая с 9:00 до 16:00, 9 мая с 00:10 до 5:00 10 мая.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сразу три автобуса изменят маршруты из-за репетиций парада к 80-летию Победы.

Напомним, что с начала этого сезона кикшеринговые компании уже заблокировали доступ к электросамокатам у более 4 тысяч жителей уральской столицы.