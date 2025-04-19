На трассе "Екатеринбург – Тюмень" водитель устроил ДТП, бросил машину и сбежал

На Среднем Урале разыскивают водителя, бросившего свой автомобиль после ДТП на трассе.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня, 19 апреля, около 17:30 на 24 км автодороги "Екатеринбург – Тюмень". По предварительным данным, водитель "Пежо" не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком "Вольво" и его автомобиль опрокинулся.

По данным ГАИ, в результате люди не пострадали. При этом водитель "Пежо" сбежал с места происшествия, оставив свою машину. Сейчас он разыскивается полицией.

По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспекция рекомендует водителю самому явиться в отдел полиции МО МВД "Заречный" для дачи показаний. Очевидцев и всех, кто располагает какой-либо информацией о человеке, управлявшем данным авто, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 02 или 102.