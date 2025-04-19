Путин распорядился остановить все боевые действия на время пасхального перемирия

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Пасхальное перемирие начнет действовать сегодня с 18 часов и продлится до 00 часов с воскресенья на понедельник. На его время Путин распорядился остановить все боевые действия.

"Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру", - отметил президент РФ.

Он уточнил, что Вооруженные силы России должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Напомним, сегодня в Следственном комитете России сообщили, что установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля.