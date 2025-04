В России молодежь зовут на работу через компьютерные игры

Руководитель продуктового маркетинга b2b Авито.Работы Николай Сибирцев считает, что привлечь нигде не работающую молодежь на работу можно через информирование в видеоиграх.

"Мы стараемся их привлекать там, где они обитают. Любой опыт, даже в компьютерных играх, важен. У нас в 2024 году прошла рекламная кампания, где мы размещали рекламу внутри таких игр. Мы говорили, что после игры можно выйти на подработку", - сказал Симбирцев, отвечая на вопрос Накануне.RU на полях Чемпионата розничных профессий, который проходит на ВДНХ в Москве.

Он напомнил, что охваты оффлайн стали меньше.

"Мы переходим в геймификацию. Мы выполняем задачи, достигаем целей. Представьте игру GTA Vice City. Есть билборд в игре, где что-то написано. Там может быть реклама Авито.Работы с предложением сделать первый шаг и разместить резюме", - сказал Николай Симбирцев.

По данным Роструда и Минтруда за 2023 год, в России около 4,7 млн молодых людей 14-35 лет не учатся, не работают, не проходят профессиональную подготовку – вообще не ведут никакой социально-трудовой жизни. Считается, что эта проблема имеет глобальный масштаб. Такие люди получили название поколения "НЕТ" от английской аббревиатуры NEET (Not in Employment, Education, or Training), то есть не занятые ни трудом, ни образованием, ни профессиональной подготовкой.

Ранее мы писали, что "профессиональных тунеядцев" в России насчитали 9%, а глава Росмолодежи Григорий Гуров говорил о 13% среди молодежи. Это повальное явление у нас уже назвали словом "Обломовщина". Глава Росмолодежи заявляет, что в 2023 году из 1,6 млн выпускников не устроились работать 0,7 млн. Есть мнение, что на формирование такого поколения повлияли цифровые технологии, которые изменили восприятие работы и образования.