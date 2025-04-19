В России начался промышленный выпуск автомобилей Lada Iskra

В субботу, 19 апреля, на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа" начался промышленный выпуск автомобилей Lada Iskra.

Как сообщает "Интерфакс", дата запуска производства новой модели приурочена к 55-летию с начала выпуска "копейки" (ВАЗ-2101 "Жигули").

"Lada Iskra это действительно современный автомобиль, который отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Уверен, он будет востребован, несмотря на сложности в макроэкономике", - сказал на церемонии запуска глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Планируется, что продажи Lada Iskra начнутся с 20 июля.

Напомним, ранее "АвтоВАЗ" раскрыл дизайн и функциональные особенности салона новой модели. Сообщалось, что Lada Iskra успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний.