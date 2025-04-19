На Южном Урале задержали подростка, приславшего угрожающие сообщения в кафе и школу

На Южном Урале силовики задержали подозреваемого в рассылке ложных сообщений об угрозах. Им оказался подросток.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратился владелец колл-центра одного из городских кафе Пласта. Он рассказал, что на сайт сети пришло письмо об опасности для посетителей заведения. На место прибыли сотрудники полиции и УФСБ региона. После обследования здания специалистами стало ясно, что это сообщение было ложным.

Силовики установили подозреваемого: им оказался 14-летний подросток. Также выяснилось, что днем ранее он отправил сообщение об угрозе безопасности учеников одной из городских школ.

Сам юноша объяснил свой поступок тем, что увлекся распространенным в молодежной интернет-среде так называемым "сватингом". Его суть в том, что в правоохранительные органы сообщают ложную информацию об особо опасных преступлениях. В полиции отметили, что это противозаконно.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Рассылавший угрожающие сообщения подросток задержан.