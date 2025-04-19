Путин проведет переговоры с султаном Омана в Москве

В ближайший вторник, 22 апреля, состоятся переговоры Владимира Путина с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Переговоры пройдут в Москве. Султан Омана посетит Россию с государственным визитом.

"Будут обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - уточнили в Кремле.

На этой неделе стало известно, что Кремль и Белый дом ведут диалог по поводу нового телефонного разговора президентов России и США. Однако договоренностей о беседе Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.