Российские школы смогут адаптировать единое расписание уроков под свои условия

В Минпросвещения РФ заявили, что российские школы смогут адаптировать единое расписание уроков под свои условия.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов рассказал, что в образовательных учреждениях страны введут единое расписание. По его словам, работа над данной инициативой уже завершается.

"Школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований", - сообщили РИА Новости в Минпросвещения.

Там отметили, что ключевые задачи единого расписания – соответствие СанПиН, минимизация перегрузки, учет биоритмов учащихся и равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября школьные образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами.