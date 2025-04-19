В Приморье подростки с кастетами нападали на людей ради контента в соцсетях

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападениях подростков на людей в Приморском крае. Расследование на контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.

Как сообщает информационный центр СК России, в Находке группа подростков на протяжении нескольких месяцев нападала на местных жителей. Агрессоры жестоко избивали прохожих, в том числе при помощи кастетов и подручных средств. Установлено, что делали они это ради создания контента в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Приморскому краю Эдуарда Трубчика доклад об уже установленных обстоятельствах. По завершении расследования главе федерального ведомства будет доложено о его результатах.

Ранее сообщалось, что председателю СКР доложат о расследовании избиения подростка в екатеринбургском ТЦ "Гринвич".