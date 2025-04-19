В Тюмени горело кафе в торговом центре

В субботу в Тюмени тушили пожар в одном из городских торговых центров.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Тюменской области, сегодня в 8 часов утра поступил сигнал о возгорании в кафе SweetOk в ТЦ "Галацентр" на улице Герцена. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Меньше чем через полчаса открытое горение было ликвидировано. Причина инцидента сейчас устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге произошел пожар в ТРЦ "Гринвич". По данным МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание.