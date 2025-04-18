США опубликовали документы об убийстве Джона Кеннеди

В США опубликовали часть документов об убийстве брата 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта, сообщают РИА Новости со ссылкой на предпринимателя Чарли Кирка.

Директор национальной разведки Тулси Габбард опубликовала 10 000 страниц документов об убийстве РФК, и еще 50 000 страниц скоро будут обнародованы.

Отмечается, что появились данные о возможных пособниках.

"Например, была женщина, которая убежала с места стрельбы с криками: "Мы застрелили его! Мы застрелили его!" Там есть и другие документы, которые показывают, что разные страны отправляли друг другу сообщения о ликвидации сенатора Кеннеди еще до того, как он был убит", — заявил Кирк.

В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве бывшего президента Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям государства.