Депутат Госдумы обратилась к генпрокурору и врио губернатора из-за "скейт-Ленина"

В Госдуме призвали провести проверку законности размещения скейт-парка возле памятника Ленину в Верхней Пышме Свердловской области. С запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову и врио губернатора региона Денису Паслеру обратилась глава комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Нина Останина (КПРФ).

"Просим провести проверку законности размещения скейт-парка и возведения конструкций вокруг постамента памятника Ленину, а также действий должностных лиц на предмет оскорбления патриотических чувств граждан", - сказано в запросах, копии которых есть в распоряжении Накануне.RU.

Нина Останина также отметила, что средства в размере 12,1 млн руб., которые планируется потратить на скейт-парк, можно было бы направить на более приоритетные социальные нужды граждан.

Напомним, в уральском городе памятник Владимиру Ленину превратили в площадку для скейтбордистов. Сам постамент превратился в рампу для катания. Как сообщается в группе создателей площадки в соцсети, Верхняя Пышма стала "местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина".