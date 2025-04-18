США предлагают смягчение антироссийских санкций в рамках сделки по Украине - Bloomberg

Стали известны детали плана США по урегулированию конфликта на Украине. Варианты документов были представлены на так называемых парижских встречах: всю последнюю неделю американские дипломаты проводили переговоры с европейскими лидерами. По данным Bloomberg, план включает прекращение боевых действий и смягчение санкций, введенных в отношении Москвы, - в случае длительного прекращения огня.

По словам европейских чиновников, знакомых с ситуацией, основные положения плана США были обнародованы на встречах в Париже в четверг.

Издание сообщает, что в проекте есть и решение по территориальному вопросу: Вашингтон предлагает оставить под контролем России те территории, которая она сейчас контролирует. Также с повестки снимается желание Украины вступить в НАТО.