Эксперт: ИИ и роботизации не заменят живого работника

В Авито.работе высказались о том, повлияют ли роботизация и развитие искусственного интеллекта на утоление кадрового голода. Ситуацию оценил директор по развитию Авито.работы Роман Губанов.

"Вопрос на "порассуждать". Однозначного ответа у меня нет. Внедрение технологий может создавать дефицит в различных специальностях. При этом внедрение обычно направлено на производительность компаний. Их внедряют, чтобы снизить зависимость от персонала, что помогает компаниям справиться с дефицитом кадров, а не создать его", - сказал Губанов, отвечая на вопрос Накануне.RU на полях Чемпионата розничных профессий, который проходит на ВДНХ в Москве.

Губанов уточнил, что дефицит кадров - обобщающая история. Есть индустрии и специальности, где его нет.

"Если мы говорим о специальностях, которые связаны с высокими технологиями, сложными, мы наблюдаем дефицит не людей, а компетенций, и людей, ими обладающих", - сказал Губанов.

Использование роботов в различных отраслях экономики растёт. Среди тех, кто участвует в таком производстве, - челябинский "Завод роботов" и министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.

Ранее они представили первую партию уникальных промышленных роботов, произведённую на мощностях завода. До этого их использовали только в цехах Челябинского кузнечно-прессового завода, на площадке которого создан "Завод роботов". Но сейчас он так нарастил производство, что может поставлять продукцию на другие предприятия.

В целом, в 2025 г. рынок труда внезапно столкнулся с сокращениями в крупных корпорациях. Газпром, Сбербанк, МТС и VK объявили о массовой "оптимизации" сотрудников. Такие меры стали следствием "охлаждения экономики", о чем заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В условиях замедления темпов роста и высоких кредитных ставок многие компании оказались не в состоянии поддерживать прежний уровень зарплат и задумались о занятости своих сотрудников. Как итог — сокращения. Согласно словам министра труда Антона Котякова, к 2030 г. в России может возникнуть потребность в 3,1 млн новых работников.