"Весна Победы на Русском Севере" началась в Вологодской области

В Вологодской области перед празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы сотни праздничных мероприятий: от спектаклей и кинопоказов до автопробегов и спортивных турниров, а заглавным событием "Весны Победы на Русском Севере" станет шествие "Бессмертный полк". В этом году акция пройдет в очном формате.

Ознакомиться с самыми крупными событиями проекта "Весна Победы на Русском Севере" можно на сайте "Культура в Вологодской области".

В столице региона 30 апреля состоится общегородской кадетский бал, а 6 мая — большой школьный парад.

8 мая на площади Революции пройдет масштабная хоровая акция "Одна на всех Победа" в рамках Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева.

10 мая жителей и гостей города приглашают на военно-историческую реконструкцию одного из эпизодов победного 1945 года, а также на большой фестиваль школьных агитбригад.

В сам День Победы в областной столице состоятся мини-парады в 10 дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны, торжественное прохождение войск Вологодского военного гарнизона, концертные мероприятия на площади Революции, в Кировском сквере, в Парке ветеранов труда, на площади Федулова, в скейт-парке "Яма".

"Всегда отстаивал идею того, что День Победы — главный праздник нашей страны. Это живая память, объединяющая поколения, укрепляющая Дух, восстанавливающая историческую правду. 9 Мая — единственная точка сборки большого всенародного согласия. Люди хотят быть причастными, идти в одном строю с предками, передавать память детям. Поэтому в подготовке к самому важному празднику важен каждый штрих. Достойно скажем "спасибо" поколению Победителей. И сделаем это по-настоящему — от всего сердца", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В Череповце готовят не менее насыщенную программу, чем в областной столице. К юбилею Победы в музее военной техники "Парк Победы" будет торжественно открыт макет самолета МИГ-3, на котором летал Герой Советского Союза Алексей Годовиков, а рядом с Военным университетом радиоэлектроники – памятник выпускникам Лепельского пехотного и Череповецкого военных училищ, участникам войн и вооруженных конфликтов. 6 мая на площади Металлургов состоится городской фестиваль строя и песни "Победа деда – моя Победа".

9 Мая в Череповце встретят торжественным парадом с участием личного состава Военного университета, праздничными программами на площади Металлургов, площади Молодежи, в Парке Победы, в парке 200-летия и в парке Ленинского комсомола. Также в День Победы на Соборной набережной состоится Молодежное мероприятие "Принимаем эстафету Героев". 10 мая в городе запланировано провести собственный мотопробег, посвященный 80-летию Победы.

"Параллельно начинаем масштабное оформление городов в едином торжественном стиле. В Вологде на девяти локациях появятся более 500 флаговых конструкций, две мобильные выставки, восемь фотозон. Также оформят четыре моста и 130 "умных остановок". В Череповце в честь памятной даты вывесят более 1400 флагов, установят десятки инсталляций, консолей и информационных стендов", — добавил Георгий Филимонов.

Особое внимание при организации мероприятия уделят вопросам безопасности — в подготовке принимают участие профильные службы и правоохранительные органы.