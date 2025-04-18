В Березниках прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей

В Березниках прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

При поддержке "Уралкалия" в Березниках, в Детско-юношеском центре "Каскад", состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. В мероприятии приняли участие представители "Уралкалия", администрации города Березники, ученые Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета, а также педагоги и учащиеся образовательных учреждений города.

На пленарном заседании начальник музейно-выставочного центра Компании Юлия Денисова рассказала о деятельности Павла Ивановича Преображенского, об открытии Верхнекамского месторождения солей и его значении. Главный геолог "Уралкалия" Сергей Глебов представил доклад о геологическом строении и особенностях месторождения. В ходе конференции прозвучало более 70 докладов педагогов и учащихся об истории открытия и освоения месторождения, о палеонтологических находках, истории развития Соликамска и Березников.

"Научно-практическая конференция стала важным образовательным событием для Березников и показала интерес учащихся, педагогов, научного сообщества к уникальному Верхнекамскому месторождению солей. На мероприятии у участников была возможность обсудить не только достижения прошлого, но и узнать о сегодняшних успехах в калийной отрасли. Изучение Верхнекамского месторождения открывает новые горизонты для геологической науки и способствует дальнейшему развитию технологий в области эффективного и экологичного извлечения солей", - заявил главный геолог "Уралкалий" Сергей Глебов.

Отметим, что к 100-летию Верхнекамского месторождения в течение года при поддержке "Уралкалия" в Березниках и Соликамске проходит ряд мероприятий, посвященных этой дате. Так, в музейно-выставочном центре "Уралкалия" в Соликамске начала работу выставка "Известное и неизвестное о Верхнекамском месторождении солей". В детских садах Березников открылись фестиваль "Где родился, там и пригодился" и конкурс "Калийная карусель". Учащиеся школ приняли участие в профориентационном квесте "КАЛИЙдата".