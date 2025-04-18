В Петербурге возбудили дело об оскорблении чувств верующих за снятие пасхальных украшений

В Санкт-Петербурге дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих возбудили в отношении известного адвоката Тимура Рзаева. Мужчину задержали, еще одного фигуранта разыскивают.

Городские СМИ сообщили, что поводом стали действия Рзаева в элитном жилом комплексе, где он значится жильцом. Несколько соседей украсили места общего пользования к Пасхе – повесили шары и другие атрибуты этого христианского праздника. По версии оскорбившихся, адвокат сорвал с фасада дома украшения, чем "унизил их достоинство". Сам адвокат говорит, что часть жильцов дома была недовольна украшением и он привел вид территории в соответствие с законом.

Ранее в этом доме уже возникали похожие трения, тогда власти встали на сторону тех, кто против украшений, поскольку решение о внесении таких изменений должно быть консолидированным.