Приговор по делу убитого дочерями Хачатуряна огласят 21 апреля

Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна. Ему посмертно вменяется причинение тяжкого вреда здоровью и сексуальное насилие в отношении дочерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из потерпевших Алексея Паршина.

Напомним, в июле 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

В марте 2021 года СК официально уведомил о заведении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. В 2022 году следствие по делу Хачатуряна было возобновлено. Источник заявлял, что обвинение мужчине было ужесточено в связи с выявленными фактами распространения Хачатуряном порнографических материалов с участием дочерей.

Ранее защитники выражали надежду, что получение статуса потерпевших по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца поможет девушкам избежать уголовного преследования за его убийство.