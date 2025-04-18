18 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга наградил победителей муниципального этапа военно-спортивной игры "Зарница 2.0"

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Из 36 тыс. участников были выбраны три лучшие команды в каждой из трех возрастных групп. Первые места представят Екатеринбург на региональном этапе, который продлится до 31 мая.

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Мэр уральской столицы Алексей Орлов вручил победителям медали и памятные подарки, пожелав вернуться домой с победой.

В муниципальном этапе игры участвовало 30 команд в возрасте от 11 до 18 лет. Подростки демонстрировали навыки строевой и огневой подготовки, оказания первой помощи, показывали знания в викторине "Героев в форме" и соревновались в спортивной игре "Снайпер". Для ребят постарше программа включала управление беспилотными летательными аппаратами, эстафеты, тестирование по российской государственной военной истории, тактическую медицину, полевую подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях.

  • В младшей возрастной категории призовые места заняли:

1 место – команда "Патриоты 138" МАОУ СОШ № 138;

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

2 место – команда "Пять с плюсом" МБОУ "Гимназия № 5";

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

3 место – команда "Взлет131" МАОУ СОШ № 131.

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

  • В средней возрастной категории:

1 место – команда "Полифорум" МАОУ СОШ № 180;

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

2 место – команда "Возвращение" МАОУ СОШ № 175;

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

3 место – команда "Надежда России" МАОУ СОШ № 167.

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

  • В старшей возрастной категории:

1 место – команда "ВСКС" ГАОУ СПО СО "Свердловский областной медицинский колледж";

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

2 место – команда "Злато" ГАПОУ СО "Уральский техникум "Рифей";

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

3 место – команда "Пересвет208" МАОУ СОШ № 208.

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Награждение проходило в Екатеринбургском кадетском корпусе войск национальной гвардии РФ. Учащиеся утроили историческую реконструкцию времен Великой Отечественной войны с настоящим военным реквизитом, водрузили знамя Победы, завершив выступление Вальсом Победы.

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

После этого под гимн Российской Федерации, которому подпевали все команды "Зарницы 2.0", на флагшток был поднят российский флаг.

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Учащиеся Екатеринбургского кадетского корпуса также продемонстрировали владение оружием, подготовив показательное выступление.

Остальных участников муниципального этапа "Зарницы 2.0" также отметили. Памятные подарки им вручили герой Российской Федерации Сергей Воронин и герой Российской федерации, руководитель региональной общественной патриотической организации "Подвиг" Сергей Евланов.

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Региональный этап военно-патриотической игры продлится до 31 мая. За ним последует окружной - до 3 июня 2025 года, который пройдет для старшей возрастной категории в формате окружных сборов. Финальный этап "Зарницы 2.0" запланирован на сентябрь 2025 года.

Церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, Зарница 2.0, Орлов, награждение


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