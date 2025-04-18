Глава Екатеринбурга наградил победителей муниципального этапа военно-спортивной игры "Зарница 2.0"

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Из 36 тыс. участников были выбраны три лучшие команды в каждой из трех возрастных групп. Первые места представят Екатеринбург на региональном этапе, который продлится до 31 мая.

Мэр уральской столицы Алексей Орлов вручил победителям медали и памятные подарки, пожелав вернуться домой с победой.

В муниципальном этапе игры участвовало 30 команд в возрасте от 11 до 18 лет. Подростки демонстрировали навыки строевой и огневой подготовки, оказания первой помощи, показывали знания в викторине "Героев в форме" и соревновались в спортивной игре "Снайпер". Для ребят постарше программа включала управление беспилотными летательными аппаратами, эстафеты, тестирование по российской государственной военной истории, тактическую медицину, полевую подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях.

В младшей возрастной категории призовые места заняли:

1 место – команда "Патриоты 138" МАОУ СОШ № 138;

2 место – команда "Пять с плюсом" МБОУ "Гимназия № 5";

3 место – команда "Взлет131" МАОУ СОШ № 131.

В средней возрастной категории:

1 место – команда "Полифорум" МАОУ СОШ № 180;

2 место – команда "Возвращение" МАОУ СОШ № 175;

3 место – команда "Надежда России" МАОУ СОШ № 167.

В старшей возрастной категории:

1 место – команда "ВСКС" ГАОУ СПО СО "Свердловский областной медицинский колледж";

2 место – команда "Злато" ГАПОУ СО "Уральский техникум "Рифей";

3 место – команда "Пересвет208" МАОУ СОШ № 208.

Награждение проходило в Екатеринбургском кадетском корпусе войск национальной гвардии РФ. Учащиеся утроили историческую реконструкцию времен Великой Отечественной войны с настоящим военным реквизитом, водрузили знамя Победы, завершив выступление Вальсом Победы.

После этого под гимн Российской Федерации, которому подпевали все команды "Зарницы 2.0", на флагшток был поднят российский флаг.

Учащиеся Екатеринбургского кадетского корпуса также продемонстрировали владение оружием, подготовив показательное выступление.

Остальных участников муниципального этапа "Зарницы 2.0" также отметили. Памятные подарки им вручили герой Российской Федерации Сергей Воронин и герой Российской федерации, руководитель региональной общественной патриотической организации "Подвиг" Сергей Евланов.

Региональный этап военно-патриотической игры продлится до 31 мая. За ним последует окружной - до 3 июня 2025 года, который пройдет для старшей возрастной категории в формате окружных сборов. Финальный этап "Зарницы 2.0" запланирован на сентябрь 2025 года.