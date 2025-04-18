В Свердловском КПРФ обещают разобраться с превращением памятника Ленину в скейт-парк

Глава Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев раскритиковал идею превращения памятника Ленину в скейт-парк. Именно это произошло на днях в Верхней Пышме.

Как сообщил Ивачев на своей странице в соцсети, без спроса местных жителей постамент был переделан в рампу для скейтбордистов. По его словам, для большой части свердловчан и верхнепышминцев в частности Владимир Ильич является сакральной фигурой, вызывающей искреннее уважение.

"Подобное "креативное переосмысление" монумента основателю Советского государства вызывает у них резко негативную реакцию", - заявил Александр Ивачев.

По мнению главы свердловских коммунистов, ситуация в Верхней Пышме особенно возмутительна на фоне ситуации в Ревде, где жители долгое время борются против демонтажа памятника Ленину с главной городской площади.

"Почему никто не берет во внимание опыт горе-декоммунизаторов из Ирбита, которые, затеяв переименование площади Ленина в Торговую, получили отпор и вынуждены были отказаться от своей дурной идеи? Не смутил их и скандал с переодеванием памятника Ленину в Деда Мороза, который прозвучал на всю страну и заставил креативных чиновников срочно исправлять свою ошибку", - напомнил Ивачев.

Он считает, что произошедшее в Верхней Пышме доказывает: в Свердловской области есть серьезная проблема, связанная с отношением чиновников к советским памятникам.

"Что касается конкретных действий КПРФ в связи с этой историей, то мы объявим о них чуть позже", - пообещал Александр Ивачев.

Напомним, что превращение Ленина в площадку для скейтеров также возмутило главу комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Нину Останину.