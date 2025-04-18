Суд продлил арест Тимуру Иванову на три месяца

Мосгорсуд на три месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Напомним, он обвиняется в получении взяток и растрате. Иванов находится под стражей уже год.

Также суд продлил арест Сергею Бородину и Александру Фомину – другим фигурантам дела о взятках, передает РИА Новости.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд направил уголовное дело Иванова в Мосгорсуд, где оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.