Орлов сообщил об увольнении Бубнова с поста вице-мэра Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов покидает мэрию. О грядущем увольнении чиновника, отвечавшего за содержание улично-дорожной сети и благоустройство городских территорий, сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, он принял решение об изменении структуры администрации города. Ставка данного замлавы будет сокращена. Орлов пояснил, что "это вызвано необходимостью повысить эффективность нашей работы".

"Мы постоянно анализируем обращения, поступающие от горожан. Жители часто критикуют качество уборки города", - отметил глава Екатеринбурга, добавив, что на недостатки также указывал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Алексей Бубнов (слева) и Алексей Орлов

Алексей Орлов уточнил, что полномочия по содержанию улично-дорожной сети и благоустройству городских территорий будут распределены между другими его действующими заместителями, курирующими смежные сферы. Так, за уборку и содержание УДС будет отвечать Владимир Гейко, а ремонтом дорог и благоустройством парков займется Рустам Галямов.

О дальнейшей судьбе Алексея Бубнова не сообщается. Напомним, в начале апреля перед месячником чистоты вице-мэр Екатеринбурга обратился к горожанам и заявил, что "чисто не там, где убирают, а там, где не пакостят".