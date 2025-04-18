Хинштейн: Через Корпорацию развития Курской области прошли десятки миллиардов рублей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки миллиардов рублей из госбюджета.

"Сколько из них было украдено - вопрос открытый", - написал он в Telegram-канале. Хинштейн отметил, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 млрд рублей.

По словам врио губернатора региона, "прежние руководители Курской области - Смирнов, Дедов и другие - просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды. "Напротив, они сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни должной компетенции, ни опыта, ни элементарного штата специалистов", - заявил Хинштейн.

16 стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.

По данным Mash, показания на Смирнова дал бывший гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, арестованный по делу о хищении при строительстве фортификаций.