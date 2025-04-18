В Екатеринбурге в ходе спецоперации задержан "свадебный стрелок"

Силовики задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе в Екатеринбурге. Сам он не стал отпираться и во всем признался.

Напомним, инцидент произошел на днях на улице Маяковского в уральской столице. Во время свадьбы один из гостей сделал несколько выстрелов в воздух. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Стрелка объявили в розыск.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня днем, 18 апреля, полицейские из управления уголовного розыска совместно с сыщиками ОП-3 УМВД по Екатеринбургу задержали разыскиваемого, когда он ехал в качестве пассажира на заднем сидении "КИА" с тонированными стеклами.

"Когда иномарка ненадолго остановилась у магазина, была проведена спецоперация по его поимке. Задержанным оказался местный житель по прозвищу "Джава", ранее судимый в 2018 году за причастность к вымогательству, а в 2022 году – за причастность к краже. В места лишения свободы он тогда не угодил, так как в первом случае криминальная история закончилась примирением сторон, а во втором – штрафом. Первое, что он произнес оперуполномоченным ОБОП УУР ГУ МВД области: "Я все понимаю, ждал вас". "Ствол", фигурирующий в этой истории во время свадебного кортежа, полицейские изъяли. Его принес адвокат подозреваемого", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, пистолет "В1 Курс" (Беретта 10ТК) не боевой – он охолощенный, его дуло запаяно. "Ствол" уже приобщен к собранным материалам.

"Гражданин раскаялся в содеянном и заверил полицию, что такого впредь не повторится, а также принес извинения за свой противоправный поступок", - добавил Валерий Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, с подозреваемым выполняется комплекс необходимых процессуальных действий, в том числе допрос. Также будет решен вопрос об избрании для него соответствующий меры пресечения.