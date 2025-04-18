Улучшение или упрощение? Минцифры хочет совместить ЕГЭ по физике и информатике

18 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Улучшение или упрощение? Минцифры хочет совместить ЕГЭ по физике и информатике

Минцифры предлагает совместить ЕГЭ по физике и информатике. Вопрос уже прорабатывают с другими заинтересованными ведомствами.
Читайте также:

Как пишет "Парламентская газета", у ведомства возникли вопросы к качеству высшего образования по IT-специальностям. Сейчас абитуриенты могут выбирать, какой ЕГЭ сдавать — по физике или по информатике. И чаще всего айтишники выбирают информатику. В Минцифры считают, что без знания физики стать хорошим айтишником очень трудно.

"Жертвовать физикой чревато. Предметы не должны конкурировать, поэтому наше видение — должен быть некий интегрированный экзамен", — сказал министр Максут Шадаев.

Предложение поддержал зампред думского IT-комитета Антон Ткачев.

"Написать код сегодня может и искусственный интеллект, а заглянуть в будущее, да даже и просто создать правильно и эффективно работающий продукт, способен специалист широкого профиля", — сказал депутат.

Член Комитета Госдумы по просвещению "знаток" и в прошлом программист Анатолий Вассерман тоже отмечает, что "полезно понимать, что за программой есть физическая реальность". Идею он скорее поддерживает.

Доцент Астраханского технического университета программист Валерий Лаптев недавно написал, что айтишники сейчас очень слабы в физике, а без нее никак ее обойтись.

"Я общался с физиками очень серьезного уровня, и у меня сложилось стойкое впечатление, что понимание физики помогает оставаться "на земле", а не строить "воздушные замки". Строительство замков очень характерно для программистов. Я сам такой, знаю, о чем говорю", — подчеркнул он.

Однако, если физику и информатику совместят, не приведет ли это вместо улучшения к еще большему упрощению и снижению требований по обоим предметам? Не противоречит ли это заявлениям властей о повышении значимости физики? Ответов на эти вопросы пока нет, как и подробностей по предложению Минцифры.

Нехватка учителей физики в России является очень острой, а учителя физики — одни из самых старых. Через несколько лет треть из них будут старше 60 лет. В России лишь 30 тыс. учителей физики.

Теги: егэ, физика, информатика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети