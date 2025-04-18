Улучшение или упрощение? Минцифры хочет совместить ЕГЭ по физике и информатике

Минцифры предлагает совместить ЕГЭ по физике и информатике. Вопрос уже прорабатывают с другими заинтересованными ведомствами.

Как пишет "Парламентская газета", у ведомства возникли вопросы к качеству высшего образования по IT-специальностям. Сейчас абитуриенты могут выбирать, какой ЕГЭ сдавать — по физике или по информатике. И чаще всего айтишники выбирают информатику. В Минцифры считают, что без знания физики стать хорошим айтишником очень трудно.

"Жертвовать физикой чревато. Предметы не должны конкурировать, поэтому наше видение — должен быть некий интегрированный экзамен", — сказал министр Максут Шадаев.

Предложение поддержал зампред думского IT-комитета Антон Ткачев.

"Написать код сегодня может и искусственный интеллект, а заглянуть в будущее, да даже и просто создать правильно и эффективно работающий продукт, способен специалист широкого профиля", — сказал депутат.

Член Комитета Госдумы по просвещению "знаток" и в прошлом программист Анатолий Вассерман тоже отмечает, что "полезно понимать, что за программой есть физическая реальность". Идею он скорее поддерживает.

Доцент Астраханского технического университета программист Валерий Лаптев недавно написал, что айтишники сейчас очень слабы в физике, а без нее никак ее обойтись.

"Я общался с физиками очень серьезного уровня, и у меня сложилось стойкое впечатление, что понимание физики помогает оставаться "на земле", а не строить "воздушные замки". Строительство замков очень характерно для программистов. Я сам такой, знаю, о чем говорю", — подчеркнул он.

Однако, если физику и информатику совместят, не приведет ли это вместо улучшения к еще большему упрощению и снижению требований по обоим предметам? Не противоречит ли это заявлениям властей о повышении значимости физики? Ответов на эти вопросы пока нет, как и подробностей по предложению Минцифры.

Нехватка учителей физики в России является очень острой, а учителя физики — одни из самых старых. Через несколько лет треть из них будут старше 60 лет. В России лишь 30 тыс. учителей физики.