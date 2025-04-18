В Анапе и Темрюке курортный сезон не может быть открыт – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор не разрешил открывать курортный сезон в Анапе, которая до сих пор страдает от последствий декабрьской экологической катастрофы, когда побережье залило мазутом из потерпевших крушение танкеров.

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Курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом Попова сообщила, что прибрежные зоны в Крыму и Севастополе безопасны летнего отдыха, небольшие выбросы мазута не влияют на состояние пляжей, передает РБК.