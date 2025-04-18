18 Апреля 2025
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Политика Курская область
Фото: Накануне.RU

Хинштейн освятил кабинет курского губернатора после ареста Смирнова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попытался изгнать из своего кабинета "дух" предшественника – арестованного накануне экс-главы региона Алексея Смирнова. В Великий четверг чиновник провел обряд освящения кабинета, для чего пригласил батюшку со святой водой. Видео процесса Хинштейн опубликовал в соцсетях и написал:

"Великий четверг — один из самых значимых дней для всех православных христиан. День очищения, покаяния и внутреннего обновления. Именно сегодня решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах".

А 18 апреля Хинштейн написал подробности о деле, по которому был накануне арестован Смирнов и экс-председатель областного правительства Алексей Дедов. Они обвиняются в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений, которое вела Корпорация развития Курской области (КРКО). Хинштейн сообщает, что КРКО создавалась как проектный офис для сопровождения инвесторов, но в итоге прекратилась в "супер-монополию", через которую прошли "миллиарды бюджетных рублей". "Сколько из них было украдено — вопрос открытый", - написал Хинштейн.

"Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны. […] Верю, что наша земля будет освобождена не только от внешних, но и от внутренних врагов", - добавил врио губернатора.

Теги: курская область, александр хинштейн, мошенничество, алексей смирнов


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