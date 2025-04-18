18 Апреля 2025
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

В России дефицит кадров в ритейле - миллион сотрудников

В Москве, в павильоне "Россия - моя история" Выставки достижений народного хозяйства, начался Чемпионат розничных профессий. Соорганизаторы мероприятия - Академия ритейла и Авито.Работа. Цель первенства - популяризовать отрасль, повысить производительность труда в ней, а также потом закрыть дефицит кадров в 1 млн человек.

На первенство собрались представители таких компаний и сетей, как Перекресток, Пятерочка, Чижик, Ашан, Азбука вкуса, Спар. В общей сложности на соревнования приехали 100 лучших в профессии из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и ещё 20 городов России.

Чемпионат розничных профессий(2025)|Фото: Накануне.RU

Чемпионат розничных профессий - механизм повышения производительности труда, развития опережающих стандартов обслуживания покупателей для ключевых рабочих профессий в рознице. Это социальный лифт для лучших специалистов, основа для непрерывного развития цикла инноваций в партнерстве между лучшими работниками, работодателями и технологическими компаниями.

Начались соревнования с торжественной церемонии открытия. Замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что отрасль торговли России - лучшая в мире.

"В стране много форматов торговли, технологичных компаний. Желаю, чтобы в результате конкурса вы узнали о себе что-то важное. И смогли бы поделиться с покупателями", - сказал Чекушов.

Руководитель Роскачества Максим Протасов уточнил: важно, что конкурс удалось организовать и запустить.

Чемпионат розничных профессий(2025)|Фото: Накануне.RU

"Такие мероприятия, как сегодняшнее, помогают становиться лучше. Надо делать работу сотрудника розничной сети популярнее", - сказал Протасов.

Председатель комитета торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов сообщил, что в ритейле работают 13 млн человек, и на конкурс собрались лучшие из них. Он напомнил правило трёх "П": продукт, прибыль, персонал. Если есть проблемы с персоналом, ничего хорошего с двумя другими "П" не будет, считает Борисов.

Чемпионат розничных профессий(2025)|Фото: Накануне.RU

После церемонии для спикеров состоялась краткая экскурсия по площадке Чемпионата. Потом, во время общения с журналистами, заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов отметил, что чемпионат - часть большой работы Минпромторга по повышению производительности труда.

"Это важное направление. Оно увеличит доступность потребителям сервиса и услуг, которые они привыкли получать. Чемпионат позволит работникам стать лучше, привлечёт в торговые сети новых сотрудников", - сказал Чекушов.

Роман Чекушов на Чемпионате розничных профессий(2025)|Фото: Накануне.RU

Основатель Академии ритейла Алексей Филатов напомнил, что на Чемпионат приехали топ-100 представителей различных брендов. Отбор состоял из двух частей: через систему внутренних соревнований и региональный отбор.

Управляющий директор Авито.Работы Дмитрий Пучков полагает, что Чемпионат - способ привлечь специалистов в ритейл, закрыть дефицит кадров. Отрасль - отражение кадровой ситуации на рынке, и мероприятие - способ честно рассказать о ней, показать, что ритейл - отрасль для многолетней карьеры.

Чемпионат розничных профессий(2025)|Фото: Накануне.RU

Руководитель Роскачества Максим Протасов уточнил, что для организации важно, чтобы отрасль ритейла работала безупречно. Дефицит кадров в отрасли - 15% или более 1 млн сотрудников. Нужно повышать престиж отрасли, объяснять, что это место для самореализации. Чемпионат важен по многим причинам, среди важных - обмен опытом, повышение производительности труда.

"В отрасли - тысячи свободных вакансий. От продавца до руководителей подразделений", - сказал Накануне.RU Протасов.

Озвученные тезисы обсудят на деловой программе. В частности, на конференции "Ресурсы производительности труда в ритейле".

Теги: Чемпионат розничных профессий, ритейл


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