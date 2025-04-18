В Соликамске женщина с инвалидностью несколько лет добирается до своей квартиры ползком

В Соликамске женщина с инвалидностью несколько лет добирается до своей квартиры ползком, поскольку администрация населенного пункта не выделяет деньги на пандус, несмотря на решения суда о его установке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В ситуацию также вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей нарушение прав женщины с ограниченными возможностями в Пермском крае и установленных обстоятельствах.