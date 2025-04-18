Уральские заводы стройматериалов увеличили поставки в соседние регионы

Уральские заводы по выпуску стройматериалов наращивают объемы поставок в соседние регионы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Так, на заводе по выпуску автоклавного газобетона "Теплит" (входит в структуру ГК "Атомстройкомплекс") по итогам 2024 года доля продукции, поставляемой за пределы Свердловской области, увеличилась и теперь составляет почти 20%. На сегодняшний день газобетон – основной стеновой материал как в многоэтажном, так и в малоэтажном (индивидуальном) жилищном строительстве. С 2012 года объемы его производства в России выросли почти в два раза, с 9 млн кубометров до 17 млн кубометров (согласно данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона).

"Теплит" входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного газобетона в России. 40% его продукции уходит на строительство многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, 60% – на рынок индивидуального жилищного строительства, который с 2020 года является основным драйвером увеличения объемов производства газобетона. По итогам прошлого года доля отгрузки продукции "Теплита" сектору индивидуального строительства выросла на 5%.

По словам заместителя генерального директора управляющей компании ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Андрея Вишневского, изменилась внутренняя структура рынка ИЖС: значительно сократился объем заказов от небольших строительных компаний, занимающихся возведением загородных домов на продажу. Основной портфель заказов сейчас формирует покупатель-частник, который собирается строить для себя самостоятельно или с привлечением бригад, поэтому производители стройматериалов оптимизируют свои схемы работы с клиентами-физлицами.

"Теплит" всегда развивал это направление, возможно, поэтому сейчас мы не фиксируем снижение спроса на свою продукцию. Наоборот, интерес к нашим блокам в последние годы растет – в том числе, со стороны других регионов. В 2024 году уральский твинблок был востребован в Пермском крае, Удмуртии, Башкортостане", - отметил Андрей Вишневский.

Чтобы обеспечивать растущие потребности рынка, на двух действующих заводах ПСО "Теплит" – в Березовском и Рефтинском – реализованы мероприятия по повышению производительности, которые позволили увеличить проектную мощность линий на 20-25%. В 2025 году планируется запуск третьего завода в Сысерти, в составе производственного кластера "Атомстройкомплекса", сейчас там идет подготовка к пусконаладочным работам. С запуском нового завода общий объем производства "Теплита" превысит 1 млн кубометров в год.