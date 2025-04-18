На экс-главу Курской области дал показания находящийся на СВО депутат

Находящийся на СВО депутат Максим Васильев и гендиректор компании "КТК сервис" Андрей Воловиков дали показания на экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, которых арестовали по уголовному делу о хищении. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в материалах дела, вину арестованных подтвердили показания свидетелей Васильева и Воловикова, а также других фигурантов дела. В частности, на допросах они указали на Дедова, как на курского чиновника, который брал откаты в размере 15% от стоимости гособоронзаказа.

Ранее стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.

Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 года, в декабре он ушел в отставку по собственному желанию. Его сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе, на территории которого идут боестолкновения с ВСУ.