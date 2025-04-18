Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары

Самарский областной суд оставил под арестом Екатерину Тархову, обвиняемую в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Как передает ТАСС, апелляционная жалоба адвоката на продление ареста оставлена без удовлетворения.

31 марта суд Самарского района Самары продлил арест Тарховой до 2 июня. Защита настаивает на переводе фигурантки под домашний арест.

Напомним, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала их внучка Екатерина, которая выходила затем с большими пакетами. Она была задержана.

По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры. Останки тел на мусорном полигоне обнаружить не удалось. Однако эксперты обнаружили следы крови в квартире потерпевших.