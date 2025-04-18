В Астраханской области стартовали соревнования "Золото Кагана - 2025"

Накануне в Астраханской области состоялось открытие авто- и мото-спортивного ралли-рейда «Золото Кагана – 2025». Символический старт гонке дал один из экипажей легендарной команды «КАМАЗ-мастер».

В этом году в Астраханской области пройдет 1 и 2 этапы Чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана» в дисциплинах: ралли-рейд «Абсолютный», ралли-рейд «Т2», ралли-рейд «Т3», ралли-рейд «Т5», ралли-рейд «R», 1 этап Чемпионата России по мотоциклетному спорту «Золото Кагана», а также областные соревнования по автомобильному спорту в дисциплине — ралли-рейды «Кубок губернатора».

Ралли-рейд «Золото Кагана – 2025» — это легендарное соревнование, проводящееся уже в 14-й раз, собрало спортсменов из России и стран СНГ. За победу поборются 52 экипажа автотранспорта, а также 29 участников на мотоциклах и квадроциклах. Трасса, протяженностью более 1300 км, проложена по степям и пескам Наримановского и Енотаевского районов, причем 950 км из них — скоростные спецучастки.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на церемонии открытия прошла памятная акция. Представители команд и официальные лица возложили цветы к Вечному огню в Братском саду Астрахани, отдав дань уважения героям, подарившим миру мир и свободу.