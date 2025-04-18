18 Апреля 2025
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Фото: Фонд святой Екатерины

Спецборт на Святую землю организовали учредители Фонда святой Екатерины

«Ниточка связи между Святой Землей и Россией», — Владыка Евгений благословил уральских верующих перед поездкой в Иерусалим.

Паломники станут свидетелями настоящего чуда — схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, и доставить частицу святыни в Екатеринбург. Специальный борт на Святую землю организовали учредители Фонда святой Екатерины.

«В нашем мире очень много чудес, но они бывают неочевидны. Вода на крещение освящается, и с одной стороны какие-то свойства приобретает, но это неочевидно. Не отличишь освященную от неосвященной. Или иконочка освященная от неосвященной. Или дом освященный или нет. А здесь Господь присылает такой знак, такое чудо, которое абсолютно очевидно. И даже привычно для людей, но это знак присутствия Божия на земле, знак непосредственной связи Бога и его народа. То, что огонь пребывает в Екатеринбурге, это связь Бога и нашего города», — обратился Владыка к паломникам.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений встретился с паломниками прямо в аэропорту Кольцово.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«Между Святой Землей и Россией всегда была связь, и именно паломники всегда были этой связью, которые пешком, на пароме, какими то другими средствами добираются туда, чтобы помолиться. Сегодня наши паломники тоже станут такой ниточкой связи. Для меня это очень важно. Я очень надеюсь, что за нашу общую молитву огонь сойдет в этом году, что его частица прибудет на Пасху и пройдет вместе с нами крестным ходом по улицам Екатеринбурга. Наш город — это не Ебург, не Екб, а город святой Екатерины, святой город», — сказал Владыка.

Благодатный огонь доставят на Урал в ночь с субботы на воскресенье в Свято-Троицкий кафедральный собор, а затем и во все храмы и церкви региона.

благодатный огонь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что в праздник Светой Пасхи особое внимание будет уделено украшению центральных улиц Екатеринбурга фигурами в виде пасхальных яиц высотой 2,5 метра, которые появятся у храма Большой Златоуст, часовни святой Екатерины и на улице Вайнера

Уже по традиции, меценаты поздравят медицинских работников — специально для них приготовят и освятят пять тысяч куличей.

Теги: митрополит евгений, фонд святой екатерины, благодатный огонь, паломники


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