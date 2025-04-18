СМИ: Raiffeisen Bank приостановил продажу российского подразделения

Австрийский финансовый концерн Raiffeisen Bank International приостановил продажу российского подразделения на фоне оттепели в отношениях России и США, пишет Financial Times.

Год назад глава Raiffeisen Bank Йохан Штробль заявил, что компания начнет сокращать бизнес в России в соответствии с требованиями Европейского ЦБ. Согласно проекту требований, к 2026 году кредиты клиентам банка в России должны сократиться до 65% по сравнению с III кварталом 2023 года, как и международные платежи, поступающие из страны.

Ранее Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии приступил к расследованию в отношении австрийской Raiffeisen Bank International, продолжающей работать в России. Поводом послужило обращение чешской Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Ее представители отметили, что банк "получает огромную прибыль", которая через уплаченные в России налоги тратится на финансирование боевых действий на Украине.