Депутаты Забайкалья инициируют сокращение времени продажи алкоголя и выдворение алкоточек из многоквартирников

Антиалкогольные законопроекты будут рассмотрены на пленарном заседании Законодательного Собрания Забайкальского края 23 апреля в двух чтениях. В случае принятия новые правила торговли спиртными напитками вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Депутаты парламентского комитета по экономической политике и предпринимательству большинством голосов уже одобрили законопроекты. Напомним, сейчас в Забайкалье, согласно федеральному и региональному законам, приобрести алкоголь можно с 10.00 до 23.00.

«Предлагаем воспользоваться правом субъекта, и скорректировать время продажи алкогольной продукции. Предлагаем утренние часы увеличить ещё на 2 часа, а именно до 12.00, а вечернее время продажи скорректировать на 1 час. То есть, установить запрет реализации с 22 часов до 23 часов», — доложила на заседании комитета Заксобрания Забайкалья представитель краевой прокуратуры Ирина Тверскова.

За дополнительные ограничения в организации продажи алкоголя проголосовали пять членов комитета, двое - представители от КПРФ и ЛДПР - воздержались. Краевой минэк, минздрав, полицейское ведомство, Читинская епархия, депутатский корпус гордумы Читы, представители муниципалитетов, торгово-промышленная палата региона, местное отделение «Опоры России» и общественные организации выразили одобрение.

Авторами другого законопроекта, единогласно поддержанного профильным комитетом, стали сами парламентарии Забайкалья. Суть их инициативы – убрать алкоточки из многоквартирных домов.

«Прежде всего ограничения коснутся торговых объектов, расположенных в многоквартирных домах, которые занимаются розничной продажей алкоголя, включая пиво и пивные напитки. Первое условие для работы с таким ассортиментом – это достаточная площадь, она должна быть не менее 300 квадратных метров. Еще одним требованием для таких торговых точек станет ограничение визуальной доступности алкогольной продукции, подобно тому, как это сделано с табачными изделиями», - рассказал один из авторов законопроекта депутат Сергей Новиченко.

Для продажи алкоголя в таких магазинах краевые законодатели предложили отвести отдельные помещения, которые должны быть закрыты дверью и оборудованы кассовыми аппаратами и системами учета продаж. Продаваемый товар при этом не должен быть виден снаружи, а на входе предписано размещать информацию о вреде алкоголя.

Для заведений общественного питания, поселившихся в многоквартирных домах и реализующих пиво и его производные, депутаты предложили прописать необходимым условием деятельности наличие торгового зала площадью не менее 100 квадратных метров, без учета площади сезонных зон обслуживания.

Кроме того, предложено наложить запрет на размещение торговых точек по продаже алкоголя в зданиях, где расположены библиотеки и организации, осуществляющие деятельность в области культуры.

В случае одобрения таких инициатив примерно половина магазинчиков «Бристоль» и «КБ» может исчезнуть в Чите. По словам замруководителя региональной службы по тарифам Ольги Макаровой, решение вполне может привести к сокращению до 70 точек, сейчас их 150.



Как отмечают депутаты и спикер парламента региона Юрий Кон, цель народных избранников - чтобы в каждом жилом микрорайоне в шаговой доступности находились не алкоточки, а развивающие детские центры, спортивные секции и различные бытовые услуги. Такой подход, считают законодатели, поможет изменить и привычки людей: вместо того чтобы выпивать, жители смогут заниматься спортом, учиться чему-то новому или просто проводить время с семьей.

Оба документа будут рассмотрены на пленарном заседании краевого парламента 23 апреля в двух чтениях. В случае принятия новые ограничения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

«Антиалкогольные законы — это только одно звено региональной политики. Мы понимаем, что для достижения реальных результатов надо синхронизировать наши усилия с другими мерами. Без развития досуговой инфраструктуры, особенно для молодежи, поддержки общественных инициатив, заинтересованного участия во всех контрольных мероприятиях правоохранительных органов, грамотного взаимодействия с предпринимателями здоровую альтернативу потреблению алкоголя не создать. Улучшить сегодняшнее положение вещей можно только комплексными, продуманными и поэтапными мерами», - убежден глава Заксобрания Забайкалья Юрий Кон.