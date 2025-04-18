WSJ: Территориальный вопрос – главный камень преткновения в переговорах Москвы и США

Переговоры между США и Россией по поводу урегулирования конфликта на Украине сосредоточены на территориальном вопросе. Речь идет о пяти регионах, которые Москва считает своими, но Киев не готов это признать, пишет Wall Street Journal.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что территориальный вопрос является ключом к разрешению конфликта, и сейчас формируются возможные варианты решения, они станут центральными в переговорах, которые он ведет с Кремлем от имени Дональда Трампа. И пока статус территорий является камнем преткновения в возможной сделке. Уиткофф полагает, что вопрос территорий может быть "частично решен".