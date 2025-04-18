Россияне с микрозаймами почти не используют самозапрет на кредиты

Большинство россиян, установивших для себя самозапрет на кредиты на Госуслугах, не имеют в текущий момент займов. У 44% нет действующих кредитных обязательств, у 26% их вообще никогда не было, таковы данные анализа, проведенного Центральным банком России по итогам полутора месяцев действия опции. За первый месяц самозапретом воспользовались более 8,1 млн пользователей. Регулятор считает, что это показатель высокой востребованности инструмента.

Есть и обратная сторона: самозапретом почти не пользуются те россияне, у кого сейчас оформлен микрокредит (кредитовались в микрофинансовых организациях).

Лидерами по установке самозапрета стали Подмосковье и Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Башкирия, Ростовская и Свердловская области.

Также в ЦБ выяснили, что средний возраст человека, запретившего себе брать кредиты – около 40 лет. Больше четверти взявших самозапрет – люди в возрасте за 60, а вот моложе 20 лет почти никто не пользуется опцией.