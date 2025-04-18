Дело о найденной голове: на Урале задержали подозреваемого в двойном убийстве

На Среднем Урале силовики задержали подозреваемого в убийстве ребенка и женщины, голова которой была найдена в лесу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, дело расследовалось по факту безвестного исчезновения жительницы Нижнего Тагила 1982 года рождения и ее сына 2018 года рождения. Как удалось установить, в ноябре 2024 года мать и ребенок навестили знакомого в Серове. Между гостями и хозяином дома возник конфликт, в ходе которого мужчина убил женщину и ее сына.

Затем злоумышленник попытался скрыть следы. После того, как в лесу была найдена голова и погибшую удалось идентифицировать, сотрудники СКР, опираясь на полученные данные, вышли на след подозреваемого. В последнее время он нигде не работал.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, полицейские задержали мужчину на территории Серова.

"Он, похоже, и не думал никуда скрываться, уверовав в собственную неуязвимость, однако проведенные сыщиками уголовного розыска территориального ОВД и областного полицейского Главка мероприятия не позволили ему остаться вне подозрений. О личности подозреваемого можно сказать, что судимостей он не имеет, зато получил два высших образования. Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске как без вести пропавшей женщине 1982 года рождения, жительнице Нижнего Тагила", - отметил полковник Горелых.

По его словам, правдивость первоначально данных пояснений подозреваемого сейчас тщательно проверяется.

"Работы у сотрудников полиции по этому жуткому ЧП еще очень много. Сейчас представители МВД продолжают необходимые оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы расставить все точки над i в этой, теперь уже можно с определенностью говорить, резонансной криминальной истории. Более подробные и точные обстоятельства двойного убийства выясняются. О результатах проинформируем общественность и СМИ дополнительно", - заверил Валерий Горелых.

Как добавили в СК, сейчас устанавливается точный мотив преступления. Назначен и проводится целый ряд судебных экспертиз. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и заключении его под стражу.