Росмолодежь подготовит закрытый доклад о влиянии экстремистов на молодежь

Росмолодежь подготовит доклад об эффективности государственной молодежной политики, а также о степени влияния экстремистов на взгляды молодых граждан.

Об этом заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. Доклад "Молодежь – сила развития страны" должен показать прогресс в повышении роли и вклада молодежи в развитие страны, а также создать условия для реализации ее потенциала. Кроме того, у доклада будет закрытая часть, которая оценит вовлечение молодежи в противоправную деятельность "деструктивными силами за рубежом", указал Гуров.

Агентство изучит динамику подписчиков в деструктивных сообществах, связанных с анархизмом, суицидальным поведением и межнациональными отношениями. Результаты агентство планирует использовать при выстраивании стратегии развития молодежной политики. Доклад включит мониторинг пропаганды наркопотребления и криминального образа жизни среди молодежи.

Анализ информации о молодежи проведут в два этапа: до конца июня по всей России и до 1 ноября по субъектам. Росмолодежь оценит вклад молодых людей в развитие РФ с помощью специального инструмента – "индекса поколения". В нем будет учитываться несколько сфер жизни россиян: образование, мировоззрение, работа и общественно полезная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг и др., сообщают "Ведомости".