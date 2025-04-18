Россияне массово берут кредиты под залог недвижимости

Объем выдач кредитов под залог недвижимости в рублях в отечественных банках за 2024 год вырос более чем на 45% в сравнении с предыдущим годом.

Об этом сообщили в IT-компании TYMY. В 94–95% случаев, по данным партнеров SaaS-платформы, в качестве залога граждане предоставляют банку квартиру. В 3–4% случаев залогом становятся коммерческие площади, около 1–2% приходится на апартаменты, а 0,5–1% на машино-места и иные нежилые помещения.

Что касается целей кредитования под залог недвижимости, то здесь доля тех или иных вариантов зависит от политики и продуктовой линейки конкретного банка. Чаще всего граждане берут такие займы, чтобы сделать ремонт, погасить долги или закрыть кредиты с более высокой ставкой, а также получить деньги на первоначальный взнос по ипотеке, сообщают "Известия".

Ранее в Объединённом кредитном бюро назвали количество россиян, оформивших самозапрет на кредитование. Отдельно приведена статистика по полному запрету.