18 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Около трети российской обуви может оказаться суррогатом

В России около трети отечественной обуви может оказаться суррогатом.

Речь идет о "сером" импорте или нелегальном изготовлении. Об этом говорится в материалах к Госкомиссии по противодействию контрафакту, которая прошла 19 марта. Протокол по итогам совещания готов. Из него следует, что власти намерены решить вопрос с производителями такой обуви.

Проблема всплыла в конце 2024 – начале 2025 годов, когда в стране начала действовать обязательная маркировка обуви, с 2020 года в отрасли шел эксперимент. Теперь видно, как расходятся между собой данные системы "Честный знак" и Росстата.

За III квартал прошлого года в системе идентификации зафиксировали 153,3 млн произведенных в России пар, именно на них Центр развития перспективных технологий выдал марки, а Росстат получил от предприятий более скромные сведения — расхождение составило 39 млн пар. Это может говорить о том, что в России выдают за отечественный товар импортную обувь, либо это незаконно изготовленная в стране продукция.

В отрасли считают, что такие расхождения говорят о том, что в стране работают псевдопроизводители обуви: это импортеры дешевой продукции, которую ввозят в Россию под видом заготовок, для которых в РФ не предусмотрены пошлины. В стране такие товары доводят до полной готовности — например, приклеивают подошвы, получают на них марки "Честный знак". Статус российского предприятия позволяет компаниям претендовать на кредиты в РФ, а также участвовать в госзакупках.

Госкомиссия поручила оператору маркировки Центр развития перспективных технологий и Роспотребнадзору выявить те предприятия, которые обладают признаками псевдопроизводств, и провести контрольные мероприятия на них, сообщают "Известия".

Теги: обувь, суррогат


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