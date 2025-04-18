Трамп: Допускать конфликт с РФ было неразумно со стороны Киева и Вашингтона

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что доводить ситуацию вокруг Украины до конфликта с Москвой было неумно со стороны США в лице экс-президента Джо Байдена и Киева.

"Россия намного больше, больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит", - сообщил журналистам Трамп.

На вопрос о том, считает ли он виновным в конфликте с Владимира Зеленского, ответил, что "не большой его фанат". "Я не виню его. Но я говорю, что не считаю, будто он проделал работу лучшим образом. Я не его большой фанат", - сказал президент США.

До этого Трамп заявил, что уже на этой неделе из Москвы ожидается ответ на предложение прекратить огонь на Украине.