18 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Трамп: Допускать конфликт с РФ было неразумно со стороны Киева и Вашингтона

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что доводить ситуацию вокруг Украины до конфликта с Москвой было неумно со стороны США в лице экс-президента Джо Байдена и Киева.

"Россия намного больше, больше как военная сила. И если ты умный, ты не станешь участвовать и не окажешься вовлеченным в войны. Можно винить человека, который был на этом месте, Байдена. Он не знал, что происходит", - сообщил журналистам Трамп.

На вопрос о том, считает ли он виновным в конфликте с Владимира Зеленского, ответил, что "не большой его фанат". "Я не виню его. Но я говорю, что не считаю, будто он проделал работу лучшим образом. Я не его большой фанат", - сказал президент США.

До этого Трамп заявил, что уже на этой неделе из Москвы ожидается ответ на предложение прекратить огонь на Украине.

Теги: Трамп, США, Россия, Украина, Байден, Зеленский


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