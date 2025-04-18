Госдеп не согласился, что Москва отклонила предложение по миру на Украине

Госдепартамент США не может утверждать, что Москва якобы отклонила предложение американского лидера Дональда Трампа по перемирию на Украине.

Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Так она ответила на вопрос о том, что Россия якобы отклонила предложение США.

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио вместе со специальными посланниками Стивом Уиткоффом и Китом Келлоггом находятся в Париже, оценивая приверженность России прекращению огня на Украине.

Французский лидер Эммануэль Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины, которые состоялись в Париже 17 апреля.