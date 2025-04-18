Макрон считает переговоры делегаций США, Британии, Германии и Украины позитивными

Французский лидер Эммануэль Макрон назвал в соцсети Х позитивными и конструктивными переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины, которые состоялись в Париже 17 апреля.

Речь идет о способе достижения, как прекращения огня, так и "полного и прочного мира". Президент Франции сообщил, что разговаривал с украинским коллегой Владимиром Зеленским до и после переговоров. Он указал, что в американскую делегацию, помимо главы Госдепа Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, также входил спецпосланник Кит Келлог.

Макрон отметил, что обсуждения по Украине продолжатся на предстоящей неделе в Лондоне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепа США Марко Рубио. Американский дипломат проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями стран Европы.