МИД РФ: Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепа США Марко Рубио.

Американский дипломат проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями стран Европы. Как заявили в МИД РФ, в ходе разговора отмечалось, что данные контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу российского лидера Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ добавили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.

Госдеп сообщил, что Рубио в разговоре с Лавровым рассказал о цели президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. Указывается, что Вашингтон представил всем сторонам контуры сделки, отношение к которым было обнадеживающим.